Buscas por fugitivos em Caçapava do Sul mobilizam reforço policial na Região Central

As forças de segurança do Rio Grande do Sul mantêm, neste sábado (25), uma operação de busca para localizar três homens que fugiram do Presídio Estadual de Caçapava do Sul. O grupo escapou da unidade prisional por volta das 23h de sexta-feira, após serrar as grades de uma cela.
Originalmente, quatro detentos participaram da fuga, mas um deles — que estava sob prisão provisória — retornou à unidade e se entregou no meio da tarde deste sábado.
O que se sabe sobre a fuga
- A tática: os presos removeram as grades de uma janela voltada para o pátio externo.
- A saída: eles deixaram a prisão a pé, em direção à área urbana.
- Conexões: as autoridades investigam a ligação dos detentos com uma organização criminosa sediada em Porto Alegre.
Operação de busca
Como o presídio está localizado na zona urbana, o policiamento foi intensificado nos bairros vizinhos. A operação conta com o apoio de unidades de outras cidades:
- Batalhão de Choque: deslocado de Santa Maria para reforçar as buscas.
- Contingente local: policiais militares de Cachoeira do Sul auxiliam as guarnições de Caçapava.
Perfil dos fugitivos
Dos três homens que seguem sendo procurados, dois são naturais de Caçapava do Sul e um de Cacequi. O histórico penal do grupo inclui:
- Um detento com condenações por roubo e homicídio;
- Um preso preventivo;
- Um homem detido por descumprimento de medida protetiva.
A Corregedoria-Geral da Polícia Penal (Policial Penal/Susepe) abriu um procedimento para apurar as circunstâncias da fuga e possíveis falhas nos protocolos de segurança da unidade.