Segurança

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Buscas por fugitivos em Caçapava do Sul mobilizam reforço policial na Região Central

Um dos quatro homens que escaparam do Presídio Estadual na noite de sexta-feira (24) se entregou às autoridades neste sábado

Lizie Antonello

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