Briga de casal termina em morte de homem no Vale do Taquari

Homem foi levado para hospital, mas não resistiu. Divulgação / Brigada Militar

Uma briga de casal resultou na morte do homem, de 39 anos, na madrugada desta terça-feira (14), em Picada Vazen, no interior do município de Marques de Souza, no Vale do Taquari. Ele foi identificado como Jair Hindersmann Paiano.

Segundo a Brigada Militar, por volta da 1h40min, durante a discussão, a mulher, de 22 anos, desferiu golpes de faca contra o companheiro.

Quando a BM foi acionada, a vítima já havia dado entrada no hospital, mas morreu durante atendimento médico. A mulher disse aos brigadianos ter dado a facada no homem.

Conforme o delegado Humberto Roehrig, da Delegacia de Polícia de Lajeado, a mulher já havia sofrido violência doméstica, mas não pediu medida protetiva. O casal estava junto havia cerca de um ano.

Na madrugada, inicialmente sob custódia da polícia, a mulher foi encaminhada para atendimento médico. Ela foi liberada e responde em liberdade.