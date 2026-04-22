Bombeiro militar é preso por suspeita de importunação sexual dentro de ônibus que saiu de Porto Alegre em direção a Dom Pedrito

O caso ocorreu por volta de 1h30min, na altura de Pântano Grande, no Vale do Rio Pardo. Brigada Militar / Divulgação

Um bombeiro militar foi preso em flagrante por suspeita de importunação sexual contra uma mulher de 34 anos dentro de um ônibus intermunicipal, na madrugada desta quarta-feira (22). O veículo, da empresa Ouro e Prata, saiu da rodoviária de Porto Alegre em direção a Dom Pedrito, na Campanha.

A passageira relatou que estava dormindo durante a viagem, mas acordou e percebeu que o homem sentado ao lado estava tocando o seio dela. O suspeito estava com a farda do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul.

O caso ocorreu por volta de 1h30min, na altura de Pântano Grande, no Vale do Rio Pardo. Após perceber a situação, a mulher procurou o motorista e denunciou o fato, o que gerou tumulto dentro do veículo. A Brigada Militar foi acionada e, ao abordar o suspeito, recolheu a arma dele e o encaminhou à Delegacia de Polícia de Cachoeira do Sul.

Na delegacia, a Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante por importunação sexual. O suspeito, que é bombeiro militar em Bagé, foi colocado sob custódia da corporação e vai ser encaminhado ao Presídio Policial Militar, em Porto Alegre.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar informou que a Corregedoria-Geral vai apurar os fatos e que a instauração de um procedimento administrativo será analisada após o recebimento da documentação. A empresa Ouro e Prata afirmou que o motorista seguiu o protocolo previsto e acionou a autoridade competente.