Segurança

BR-290
Notícia

Bombeiro militar é preso por suspeita de importunação sexual dentro de ônibus que saiu de Porto Alegre em direção a Dom Pedrito

Vítima relatou que dormia durante a viagem, quando acordou e percebeu que estava sendo tocada pelo homem

Vitor Rosa

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