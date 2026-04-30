Bebê morre após ser internado com sinais de agressão e de violência sexual; mãe e padrasto são suspeitos

Morte foi confirmada pelo Conselho Tutelar e pelo Hospital Santa Casa de Campo Grande. Santa Casa de Campo Grande / Divulgação

O bebê Kalebe Josué da Silva, de um ano e oito meses, morreu nesta quinta-feira (30) na Santa Casa de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A criança estava internada desde terça-feira (28) com sinais graves de agressão e indícios de violência sexual. A morte foi confirmada pelo Conselho Tutelar e pelo hospital.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os suspeitos são a mãe da criança, de 31 anos, e o padrasto, de 21. Ambos estão presos e são investigados por suspeita de maus-tratos, estupro de vulnerável, lesão corporal e omissão de socorro. As informações são do g1.

Segundo a conselheira tutelar Suellen Gomes, não havia registros anteriores de acompanhamento da família. No atendimento hospitalar, a mãe afirmou que o filho teria caído e batido a cabeça. Questionada sobre outras lesões, disse não saber explicar e negou que o companheiro tivesse agredido a criança.

— Meu marido não fez nada com a criança — declarou.

Informações contraditórias

As informações, no entanto, foram consideradas contraditórias. Inicialmente, a mãe disse que havia levado o bebê a uma unidade de saúde por causa de uma gripe. Depois, mudou a versão e afirmou que saiu do local antes de o filho ser atendido.

— As informações não batiam, o que aumentou a preocupação da equipe — relatou a conselheira.

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Ainda conforme o boletim da PM, a mãe foi avisada pelo companheiro, enquanto estava no trabalho, de que o bebê não estaria respirando. A Polícia Militar foi acionada por uma motorista de aplicativo, que relatou que a passageira — a mãe da criança — entrou em choque após receber a ligação.

No local, os policiais encontraram o padrasto com a criança nos braços, sem reação, e iniciaram manobras de reanimação. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conseguiu reanimar o bebê, que foi encaminhado à Santa Casa.

Durante o trajeto até o hospital, o médico do Samu identificou hematomas no corpo da bebê, além de sinais de um possível abuso sexual. Um laudo médico confirmou hematomas na região íntima, além de marcas em diferentes estágios nas costas e nas pernas do bebê.

Sob cuidados do padrasto

A mãe informou que trabalha fora e que, durante o expediente, o filho ficava sob os cuidados do padrasto. Segundo ela, a rotina do casal era organizada para que a criança não ficasse sozinha. Questionada sobre a autoria das lesões, afirmou não saber quem poderia tê-las causado.

Durante a apuração, o Conselho Tutelar constatou que a criança não tinha acompanhamento regular de saúde. A carteira de vacinação estava atrasada e só foi atualizada em janeiro de 2026, quando o bebê passou a frequentar um projeto social. Também não foram encontrados registros frequentes de consultas médicas.

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Vestígios de sangue na casa

Na casa dos suspeitos, a perícia localizou vestígios de sangue na coberta da criança e na cama. Após a internação do bebê, o Conselho Tutelar comunicou o Ministério Público, que determinou o acolhimento institucional da criança. Depois da morte, o procedimento segue sob investigação.

Outro ponto levantado pela polícia foi o depoimento de um vizinho, que afirmou ter conhecimento das agressões, mas não ter feito denúncia por falta de provas.