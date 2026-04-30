Segurança

Mato Grosso do Sul
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Bebê morre após ser internado com sinais de agressão e de violência sexual; mãe e padrasto são suspeitos

Casal está preso e é investigado por maus-tratos, estupro de vulnerável, lesão corporal e omissão de socorro

Zero Hora

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