Babá é presa suspeita de agredir e dopar gêmeos de oito meses em Gravataí

Suspeita de maus-tratos a bebês foi presa na noite de quarta-feira em Gravataí. Divulgação / Polícia Civil

Uma mulher de 51 anos foi presa preventivamente na noite de quarta-feira (8) por suspeita de maus-tratos contra um casal de irmãos gêmeos de oito meses em Gravataí, na Região Metropolitana. Ela havia sido contratada para trabalhar como babá das crianças havia cinco meses, apresentando-se como técnica de enfermagem.

Os pais desconfiaram do comportamento dos filhos na ausência da cuidadora. Conforme a polícia, eles relataram que, durante os finais de semana, os bebês apresentavam quadros de intensa agitação e irritabilidade.

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Ao analisar as câmeras de segurança da casa, os pais identificaram que a babá agredia e xingava as crianças, além de dopar os bebês durante o seu turno de trabalho. Segundo a polícia, há imagens da mulher tirando comprimidos do bolso e colocando nas mamadeiras das crianças. As autoridades ainda aguardam o laudo toxicológico para confirmar qual foi a substância utilizada.

Os responsáveis procuraram a polícia na terça-feira (7). Diante das provas, foi pedida a prisão preventiva da babá. A mulher, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada ao sistema prisional.