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Babá é presa suspeita de agredir e dopar gêmeos de oito meses em Gravataí

Pais dos bebês desconfiaram do comportamento dos filhos e consultaram câmeras de segurança

Tiago Bitencourt

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