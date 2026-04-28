Após quatro dias, detento segue foragido do presídio de Caçapava do Sul

Bruno Padilha segue foragido, enquanto os outros detentos já voltaram ao sistema prisional. Polícia Penal / Divulgação

Três dos quatro detentos que fugiram do Presídio Estadual de Caçapava do Sul, na Região da Campanha, retornaram ao sistema prisional. Dois foram recapturados na segunda-feira (27) e outro havia se apresentado espontaneamente à polícia ainda no sábado (25). O quarto segue foragido e é procurado pelas forças de segurança.

A fuga aconteceu por volta das 23h da última sexta-feira (24), após os detentos serrarem as grades de uma cela. De acordo com a polícia, o grupo conseguiu remover as barras de ferro de uma janela voltada para o pátio externo da unidade e deixou o local a pé.

Eles foram identificados como:

Milton Cesar Ribeiro (preso por tráfico e homicídio)

Elivelto Valin de Oliveira (preso por roubo e furto)

João Vitor Monteiro da Rosa (preso por roubo)

Bruno da Rosa Padilha (preso por feminicídio)

Bruno Padilha é o detento que segue foragido. As autoridades também investigam a possível ligação dos fugitivos com uma organização criminosa sediada em Porto Alegre.

Por conta da localização do presídio, que fica na zona urbana, o policiamento foi intensificado nos bairros próximos. As buscas pelo foragido continuam, com reforço no policiamento e atuação de equipes da região.