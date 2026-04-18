Segurança

Fronteira Oeste 
Notícia

Após quase seis anos, tios são condenados por morte de criança em Alegrete

Júri reconheceu omissão dos responsáveis e determinou prisão imediata. Pai já havia sido condenado a mais de 44 anos

Airton Lemos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS