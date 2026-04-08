Segurança

Patrulhamento otimizado
Notícia

Algoritmo ajuda a identificar riscos e melhores rotas para ampliar visitas da BM a vítimas de violência doméstica e escolas do RS

Ferramenta foi lançada no início deste mês, para todo o Estado; comandos regionais passaram por treinamento

Leticia Mendes

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