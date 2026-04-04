Adolescente é morto por policial após balear três pessoas no centro de Santa Maria

Imagens mostram adolescente correndo. Reprodução / Câmera de segurança

Um adolescente suspeito de balear três pessoas foi morto por um policial militar no centro de Santa Maria, na madrugada deste sábado (4). Conforme a Brigada Militar, o caso aconteceu por volta da 1h30min, no cruzamento das ruas Serafim Valandro e Vale Machado, próximo à Escola Cícero Barreto. O jovem foi identificado como Kaike Koslowski, 16 anos.

De acordo com a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Santa Maria, que registrou o caso, o adolescente estaria nas proximidades de um bar com uma camiseta na cabeça e com a arma em punho quando teria atirado contra um homem de 29 anos. Dois policiais militares que estavam de folga teriam percebido a situação e tentado conter o suspeito, momento em que aconteceu uma troca de tiros. Koslowski foi atingido, não resistiu e morreu no local.

O homem de 29 anos, que foi baleado no abdômen, foi encaminhado para atendimento hospitalar. Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde dele e sobre a motivação para os disparos que o atingiram.

Uma mulher também ficou ferida, com um tiro na nádega, e um segundo homem foi baleado no tórax. Os dois foram socorridos e levados a hospital.