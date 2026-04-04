Segurança

Região Central
Notícia

Adolescente é morto por policial após balear três pessoas no centro de Santa Maria

Caso aconteceu por volta da 1h30min, nas proximidades da Escola Cícero Barreto

Amanda Boeira

Enviar emailVer perfil

Isadora Garcia

Enviar emailVer perfil

Nick Santos

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS