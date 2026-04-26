Adolescente é apreendido suspeito de matar casal em Porto Alegre; vítimas foram encontradas em carro

Arma foi descartada em área de mata. Brigada Militar / Divulgação

Um homem e uma mulher foram mortos a tiros na noite de sábado (25) em Porto Alegre. As execuções aconteceram por volta das 22h no bairro Jardim Carvalho, na zona leste da Capital.

Conforme informações preliminares, o suspeito é um adolescente de 17 anos que teria chegado ao local em um carro de aplicativo. Após o crime, ele teria fugido e descartado a arma em uma área de mata. Ele foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (Deca).

As vítimas foram encontradas em um automóvel parado no meio da via, ambas com diversas marcas de disparos de arma de fogo.

A Brigada Militar foi acionada após receber uma denúncia anônima com relatos de tiros e pessoas armadas correndo pela rua. Quando chegaram ao local, os policiais localizaram o veículo com as portas abertas.

O homem estava no banco do motorista e a mulher caída ao chão, ao lado do carro. Ambos já estavam sem vida. A área foi isolada para perícia.

De acordo com a BM, a arma usada no crime havia sido roubada semanas antes e o proprietário havia registrado um boletim de ocorrência.

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A principal linha de investigação aponta para um possível acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. O caso é apurado pela Polícia Civil, que busca imagens de câmeras de monitoramento das proximidades.