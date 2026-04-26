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Adolescente é apreendido suspeito de matar casal em Porto Alegre; vítimas foram encontradas em carro

Conforme a polícia, suspeito teria pego uma corrida de aplicativo até o local onde o homem e a mulher foram executados

Kassiane Michel

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Rodrigo Moraes

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