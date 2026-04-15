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Adolescente é apreendido após atirar em duas crianças em São Gabriel

Menina de 6 anos e menino de 12 foram atingidos durante discussão; suspeito diz que disparo foi acidental

Paula Neiman

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Viviana Fronza

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