Adolescente é apreendido após atirar em duas crianças em São Gabriel

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite desta terça-feira (14) após efetuar um disparo de arma de fogo que deixou duas crianças feridas em São Gabriel, na Fronteira Oeste.

As vítimas são uma menina de 6 anos e um menino de 12. Eles foram atingidos durante uma ocorrência registrada em um imóvel no bairro Baltar, conhecido, segundo a polícia, por envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente é companheiro da mãe da criança mais nova, de 19 anos. O disparo teria ocorrido durante uma discussão entre o casal.

O menino de 12 anos sofreu ferimento na mão direita. Já a menina foi atingida no ombro esquerdo e na bochecha. Há indícios de que os ferimentos tenham sido causados por ricochete do projétil. Ambos foram encaminhados ao hospital e, conforme a polícia, não correm risco de vida.

Após o fato, equipes da Polícia Civil e da Brigada Militar realizaram buscas na região. Durante a ação, policiais flagraram uma situação de possível tráfico de drogas em um endereço ligado ao suspeito. Um casal foi abordado ao sair do local com entorpecentes.

O adolescente se apresentou posteriormente na delegacia. Ele admitiu ter efetuado o disparo, mas afirmou que o tiro foi acidental, enquanto manuseava a arma.

No entanto, conforme o delegado Daniel Severo, relatos indicam que o jovem teria apontado a arma na direção das vítimas.