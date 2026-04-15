Segurança

Fronteira Oeste
Notícia

Adolescente que feriu familiares da namorada com tiros em São Gabriel aguarda encaminhamento ao Case

Jovem de 16 anos foi apreendido após confessar o disparo; vítimas, de 6 e 12 anos, já receberam atendimento e foram liberadas

Tayline Manganeli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS