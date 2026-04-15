Adolescente que feriu familiares da namorada com tiros em São Gabriel aguarda encaminhamento ao Case

O adolescente de 16 anos que confessou ter atirado contra a filha e um familiar da namorada, em São Gabriel, na Fronteira Oeste permanece na Delegacia de Polícia aguardando destinação para um Centro de Atendimento Socioeducativo (Case). As vítimas foram liberadas após atendimento médico.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (14). Por ser menor de idade, ele foi apreendido e é investigado por ato infracional análogo à tentativa de homicídio. Segundo o delegado Daniel Severo, a investigação também pode apontar a hipótese de vicaricídio — quando o autor atinge alguém próximo para se vingar de outra pessoa —, embora ainda não haja informações precisas sobre o contexto do disparo. O adolescente já possui histórico de envolvimento em ocorrências.

Ele se apresentou à delegacia pouco tempo depois do fato e confessou o crime, mas alegou que o tiro foi acidental e que a arma, um revólver calibre 38, não era dele. A arma ainda não foi localizada. Testemunhas afirmam que ele fez ameaças antes de efetuar o disparo.

Relembre o caso

Segundo a Polícia Civil, o episódio foi registrado por volta das 22h15min de terça-feira (14), em uma residência no bairro Baltar. O crime ocorreu no quarto da namorada do adolescente; as vítimas, uma criança de seis anos e um primo de 12, estavam vendo vídeos em um aparelho celular.

Os dois foram atingidos pelo mesmo disparo: a menina foi ferida no ombro e na bochecha, enquanto o menino foi atingido na mão. Eles foram socorridos por vizinhos, encaminhados à Santa Casa do município e já receberam alta.