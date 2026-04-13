Segurança

Entrevista da Gaúcha
Notícia

"Achei que fosse morrer", diz produtora cultural sufocada por segurança de festa eletrônica em Porto Alegre

Caso ocorreu na madrugada de 29 de março, mas ganhou repercussão recentemente, após circulação de um vídeo da agressão compartilhado nas redes sociais

Zero Hora

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