"Achei que fosse morrer", diz produtora cultural sufocada por segurança de festa eletrônica em Porto Alegre

A produtora cultural Amanda Haupenthal, 34 anos, vítima de agressões cometidas por uma segurança em frente a uma festa eletrônica em Porto Alegre, contou em entrevista ao Timeline desta segunda-feira (13) como se deu a abordagem e as consequências do episódio. Segundo ela, diante da violência sofrida, chegou a acreditar que não sobreviveria.

— Naquele momento, eu achei que fosse morrer. Quando tentei alcançar o pé da segurança com a mão, foi um gesto de desespero, como um pedido de ajuda. Eu já não conseguia respirar e pensava que não ia resistir. Mesmo assim, ela continuou me sufocando até que o segundo segurança se aproximou e interveio — relatou Amanda à Rádio Gaúcha.

O caso aconteceu na madrugada de 29 de março, mas ganhou repercussão recentemente, quando passou a circular nas redes sociais um vídeo que registrou o momento (veja abaixo). Nas imagens, Amanda aparece imobilizada no chão, é pressionada no pescoço e, em seguida, atingida por um chute na cabeça.

Ela afirma ter sido barrada pela profissional ainda na porta, enquanto esperava um amigo para ingressar no evento. Amanda acredita ter sido confundida com outra pessoa:

— Ao chegar ao local, a segurança afirmou que eu não poderia entrar porque já teria saído do evento, o que não fazia sentido, porque eu tinha acabado de chegar. Ficou claro que houve uma confusão com outra pessoa. Mesmo após um amigo explicar a situação, os seguranças continuaram insistindo. Foi nesse momento em que a segurança passou a elevar o tom de voz.

Leia Mais Produtora cultural é sufocada e recebe chute na cabeça de segurança de festa em Porto Alegre; caso foi registrado como lesão leve

De acordo com Amanda, uma mulher que estava perto percebeu a situação e passou a gravar com o celular.

— Assim que ela iniciou a gravação, um segurança homem deu um tapa na mão dela e jogou o celular no chão. Em seguida, esse mesmo segurança veio em minha direção, aplicou uma gravata em mim, e eu acabei caindo no meio-fio. Quando recobrei a consciência, estava no chão, com a segurança mulher em cima de mim — contou.

Ela afirma que a profissional teria colocado as mãos em seu pescoço e a sufocado. Foi necessário a intervenção de um segundo colega da segurança para cessar a agressão:

— Ele disse para ela me soltar, porque eu já estava ficando roxa. Ela me soltou, e esse segurança tentou verificar se eu estava bem. A segurança mulher deu a volta no meu corpo e me acertou um chute na cabeça.

Para a produtora cultural, a situação poderia ter acontecido com qualquer pessoa por conta da falta de preparo dos profissionais:

— Eu era apenas quem estava mais à frente naquele momento.

A produtora responsável pelo evento, Coletivo Plano, informou que iniciou uma revisão interna dos procedimentos (leia nota abaxio).

Uma viatura da Brigada Militar foi acionada, e a ocorrência foi registrada como lesão corporal leve (leia o posicionamento abaixo). Depois, foi encaminhada à Polícia Civil.

A segurança envolvida foi liberada no local e retornou ao trabalho, enquanto Amanda foi levada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), de Porto Alegre, para atendimento médico.

O que diz a Brigada Militar

"A Brigada Militar de Porto Alegre, na madrugada deste sábado (29/03), atendeu uma ocorrência de lesão corporal em estabelecimento no Centro Histórico de Porto Alegre.

Durante a ação, policiais militares do 9º BPM foram acionados via Centro de operações da Policia Militar (COPOM) para averiguar um desentendimento entre frequentadores e a equipe de segurança de evento realizado no local.

Na chegada da guarnição, a situação já havia sido controlada, não sendo presenciado o momento das agressões. As partes envolvidas e testemunhas foram devidamente identificadas e qualificadas.

Foi confeccionado Termo Circunstanciado em desfavor dos envolvidos, e a ocorrência foi devidamente repassada à Polícia Civil, que dará prosseguimento aos procedimentos legais cabíveis."

O que diz o Coletivo Plano

"Desde o episódio ocorrido durante a festa Plano After, no último sábado, 28 de março, a Plano iniciou uma revisão interna de seus processos.

O vídeo divulgado nesta semana evidencia a gravidade do ocorrido.

O caso está sob responsabilidade das autoridades competentes, e o que aconteceu não condiz com o padrão de segurança e cuidado que a Plano estabelece para seus eventos.

A segurança do evento estava sob responsabilidade de uma empresa terceirizada que foi contratada pela primeira vez para atuar na segurança da Plano. A relação com essa empresa foi encerrada. A Plano reforça que situações como essa demandam atuação imediata e eficiente e, por isso, vem avançando na qualificação de seus processos e protocolos.

A partir desse episódio, a Plano implementa mudanças diretas em sua operação:

Revisão completa dos protocolos de segurança

Novos critérios para contratação de equipes terceirizadas

Exigência ampliada de profissionais capacitados para atendimento emergencial

Realização de treinamentos específicos para situações críticas

Criação de pontos estruturados de acolhimento ao público

Apresentação pública da nova empresa de segurança com antecedência e registro dos treinamentos realizados

Nos próximos dias, a Plano dará transparência às novas diretrizes adotadas, incluindo a apresentação de seus protocolos atualizados, formatos de treinamento e critérios de atuação das equipes de segurança nos próximos eventos.

A Plano reafirma seu compromisso com a segurança, com o cuidado e com a responsabilidade na realização de seus eventos.

As medidas entram em vigor imediatamente.

Atenciosamente,