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"A gente se jogou no chão", descreve amigo que estava ao lado de vítima de bala perdida em Canoas

Brigada Militar trocou tiros com ladrões de carro no sábado, e, durante o confronto, pedestre foi atingido

Leticia Mendes

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