Segurança

Crime brutal
Notícia

Videogame, arco de balestra e fuzil de airsoft: o que suspeitos compraram com o dinheiro da gaúcha morta em SC

Rastro deixado por encomendas feitas após o crime foi decisivo para identificação e prisão do trio envolvido no caso em Santa Catarina

Leonardo Martins

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