Vídeo mostra motorista sendo preso após ser flagrado com sinais de embriaguez duas vezes em uma hora

Um motorista foi preso na madrugada deste domingo (15) em Estância Velha, no Vale do Sinos, após ser flagrado dirigindo com sinais de embriaguez duas vezes em um intervalo de uma hora.

Segundo a Guarda Municipal, a primeira abordagem aconteceu por volta de 0h30min na Avenida Presidente Vargas, quando ele saía de um posto de combustível. O motorista foi multado, e o carro foi liberado para outra pessoa habilitada.

Cerca de uma hora depois, o motorista voltou a ser visto dirigindo o veículo. Ao receber ordem de parada dos agentes, desobedeceu e tentou fugir. O homem foi detido nas imediações da BR-116