Segurança

Estância Velha
Notícia

Vídeo mostra motorista sendo preso após ser flagrado com sinais de embriaguez duas vezes em uma hora

Após tentativa de fuga nas proximidades da BR‑116, condutor foi levado para delegacia e teve fiança fixada em R$ 6 mil, mas não pagou e permaneceu detido

Kassiane Michel

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS