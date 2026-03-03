Vídeo mostra momento em que gari é assassinado em Gravataí; crime ocorreu em janeiro deste ano

O suspeito de assassinar um gari em Gravataí, na Região Metropolitana, está foragido. O crime aconteceu em janeiro deste ano e foi gravado por câmeras de segurança (veja acima).

As imagens mostram que o suspeito seguiu o caminhão da coleta seletiva em um carro e atirou contra o gari, que estava trabalhando. A vítima foi identificada como Douglas Nunes, 34 anos.

A Polícia Civil informou que o crime foi motivado por uma discussão sobre o preço de um uísque. Na noite do crime, os garis passaram em frente a um bar e foram convidados pelo suspeito a entrarem.

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Segundo a investigação, o homem disse que pagaria uma bebida para cada um dos garis, mas ficou incomodado quando Douglas escolheu um produto caro. Os dois discutiram e, depois que o grupo foi embora, foram seguidos pelo suspeito que cometeu o crime em uma rua próxima.

De acordo com o delegado Pedro Trajano, o suspeito vai ser indiciado por homicídio qualificado, por motivo fútil e por ter sido praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima.

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do suspeito e de parentes, mas ele não foi encontrado. O homem já era procurado pela Justiça por porte ilegal de arma de fogo.

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