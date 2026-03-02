Segurança

Sistema prisional
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Uniformes para presos, fim das cantinas e alterações nas visitas íntimas: novas regras de segurança são aplicadas na Pasc

Atualmente, há 317 detentos em unidade no complexo prisional de Charqueadas

Leticia Mendes

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