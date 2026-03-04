Gaúchas baleadas em área de conflito na Bahia recebem alta

As duas turistas gaúchas baleadas em uma área de disputa de terras entre indígenas e fazendeiros, em Prado, no sul da Bahia, receberam alta hospitalar na noite desta terça-feira (3), uma semana após o crime.

Denise Moro, de 57 anos, e Josiane Moro, de 55, ambas de São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, estavam internadas no Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, desde a última terça-feira (24). Elas passaram por cirurgias após o ataque e se recuperavam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo o g1, as duas devem permanecer por mais alguns dias em Porto Seguro para manter os cuidados médicos antes de viajar de volta ao Rio Grande do Sul.

Até a última atualização, oito homens haviam sido presos e quatro adolescentes apreendidos por suspeita de participação no ataque. Com o grupo, foram apreendidas quatro carabinas e um revólver, além de munições. O caso segue sob investigação.

O ataque ocorreu quando a família das vítimas seguia para a praia da Barra do Cahy. O marido de Josiane, Luis Alberto Dutra, relatou que o carro foi alvo de disparos a cerca de 100 metros do destino. Segundo ele, cerca de 20 pessoas armadas e com o rosto coberto teriam ordenado que deixassem o local.