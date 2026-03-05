Três mulheres da mesma família são mortas a tiros dentro de casa em Arroio dos Ratos

Três homens armados invadiram residência, na Rua Adão de Medeiro. Brigada Militar / Divulgação

Três mulheres da mesma família foram mortas a tiros dentro de uma casa na madrugada desta quinta-feira (5), em Arroio dos Ratos, na Região Carbonífera.

Conforme a Brigada Militar (BM), três homens armados, vestindo preto e dizendo ser da polícia, invadiram uma casa, na Rua Adão de Medeiros, no bairro Alto da Bela Vista, por volta das 2h. Ainda de acordo com a BM, as vítimas foram mortas na cozinha da residência.

As vítimas foram identificadas como:

Núbia Maria Moreira Cardoso, 52 anos

A filha de Núbia, Hellen Stefany Cardoso Azambuja, 24 anos

Kimberlyn Viegas Goulart, 16, sobrinha de Núbia

Todas foram mortas com tiros de pistola. O local seria um ponto de tráfico de drogas, conforme a polícia. Uma pequena quantidade de maconha e crack foi apreendida.

Os atiradores fugiram em seguida, em um carro preto. A Brigada Militar fez buscas, mas ninguém foi preso.