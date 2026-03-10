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"Treinando caso ela diga não": PF mira criadores de vídeos que simulam agressões a mulheres

As imagens, que foram postadas no TikTok, exibem jovens simulando chutes, socos e esfaqueando manequins que representam a figura feminina

Estadão Conteúdo

Fausto Macedo e Felipe de Paula

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