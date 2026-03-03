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Ato de coragem
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"Tenho uma vida para salvar": policiais evitam queda de mulher em surto no 12º andar; veja vídeo

Caso aconteceu na tarde de segunda-feira (2) em prédio no bairro Teresópolis, na zona sul de Porto Alegre; vítima passa bem e recebeu encaminhamento 

Leonardo Martins

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