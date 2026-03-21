Segurança

Em vídeo
Notícia

"Tenho medo de entrar no hospital", relata vítima de técnico de enfermagem preso por importunação sexual 

John Douglas de Lima Machado, 40 anos, foi preso nesta semana, por suspeita de importunação sexual contra 14 colegas

Leticia Mendes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS