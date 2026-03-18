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Técnico de enfermagem é preso em Porto Alegre por importunação sexual contra 14 vítimas em hospital 

Segundo a polícia, o homem negou os crimes e alegou que se tratava de brincadeiras que foram mal entendidas. O suspeito trabalhava no Hospital Nossa Senhora da Conceição e foi afastado

Leticia Mendes

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