Suspeito é preso e indica localização de corpo de professor aposentado em Imbé

A polícia prendeu na segunda-feira (30) um suspeito da morte do professor aposentado José Álvaro Hoffmeister, 68 anos, em Imbé, no Litoral Norte. A vítima estava trabalhando como motorista de aplicativo e havia desaparecido entre a noite de sexta-feira (27) e a madrugada de sábado (28).

De acordo com a Polícia Civil, familiares do professor buscaram a polícia no domingo (29) para comunicar o desaparecimento. Na segunda, a polícia identificou compras realizadas com o cartão do aposentado e flagrou o veículo que ele usava circulando pelo centro de Imbé.

A Brigada Militar montou uma campana e conseguiu abordar um casal dentro do carro, um Kwid. Com o homem de 20 anos, foram apreendidos os cartões da vítima.

Ele confessou o crime e indicou onde estava o corpo. Em uma área de dunas, no Balneário Marisul, também em Imbé, os policiais encontraram a vítima. Conforme o relato do suspeito aos policiais, o professor foi morto por asfixia mecânica com uma camisa enrolada no pescoço.

Apesar de o casal ter confessado o crime no momento da abordagem e indicado a localização do corpo, na delegacia, ambos se reservaram o direito de permanecerem calados. Os dois já haviam sido presos em setembro do ano passado por furto e arrombamento em uma residência e tinham outros antecedentes criminais.