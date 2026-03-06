Segurança

Investigação de homicídios
Notícia

Suspeito de ordenar morte em Viamão de dentro da cadeia é alvo de operação; detento monitorava a mulher por vídeo

Foram cumpridas 21 ordens judiciais, sendo três de prisão preventiva, em Porto Alegre, São Leopoldo, Viamão e Charqueadas

Leticia Mendes

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