Suspeito de ordenar morte em Viamão de dentro da cadeia é alvo de operação; detento monitorava a mulher por vídeo

Uma investigação da Polícia Civil sobre um homicídio em outubro do ano passado em Viamão, na Região Metropolitana, levou à descoberta de que um preso monitorava a companheira de dentro da cadeia por meio de câmeras de vigilância.

Na manhã desta sexta-feira (6), foi realizada a Operação Fructus Vetitum (fruto proibido). Foram cumpridas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Brigada Militar, 21 ordens judiciais, sendo três de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão. Também foram apreendidos celulares, que serão analisados para obter novas provas sobre as investigações.

Os mandados foram executados em Viamão e Porto Alegre, na Região Metropolitana, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, e em Charqueadas, na Região Carbonífera. O mandante do crime segue preso na Penitenciária Estadual do Jacuí (PEJ). Ele é um dos líderes do tráfico na região.

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Segundo o delegado Rafael Naves, da Delegacia de Homicídios de Viamão, a investigação se iniciou após a execução do homem em 18 de outubro. Conforme a investigação, o mandante usava um celular para monitorar a câmera no bar mantido pela mulher. Após uma discussão ocorrida no estabelecimento, ele descobriu por meio das câmeras que a companheira poderia estar se envolvendo com o rapaz e decidiu matá-lo.

Na madrugada do crime, três executores foram até a casa da vítima, no bairro Universal, e invadiram o local. Eles assassinaram o jovem de 26 anos com diversos disparos de arma de fogo.

O delegado Mario Souza, diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), comentou o fato de o apenado utilizar um celular dentro da cadeia para se comunicar com membros da facção e ordenar crimes.

— Eles conseguiram, em algum momento, fazer esse contato externo, foi detectado pela Polícia Penal e pela Polícia Civil. E a partir daí, nós realizamos a operação — explica Souza. — Nós agimos imediatamente e conseguimos, com isso, bloquear a atividade dele.

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Disputas

Ainda conforme o delegado Naves, a operação é resultado de três investigações que apuram homicídios cometidos neste contexto de disputas do crime organizado no município de Viamão. Um dos intuitos da ação é justamente desarticular o braço armado e os responsáveis pelas execuções, além de responsabilizar os mandantes e lideranças.