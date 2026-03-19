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Suspeito de matar companheira a facadas é preso em Sapucaia do Sul

Daiane Rosa Zastrow, 39 anos, estava em casa quando foi morta. Casal mantinha um relacionamento havia aproximadamente 15 anos

Júlia Ozorio

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