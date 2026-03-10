Segurança

Triplo homicídio
Notícia

Suspeito de matar a ex e duas pessoas da família dela em Arroio dos Ratos é preso na Serra

De acordo com a polícia, Hellen Stefany Cardoso Azambuja e o homem pertenciam a facções diferentes e crime teria sido motivado por retaliação

Zero Hora

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