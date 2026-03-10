Suspeito de matar a ex e duas pessoas da família dela em Arroio dos Ratos é preso na Serra

Três homens armados invadiram residência em Arroio dos Ratos e mataram duas mulheres e uma adolescente. Brigada Militar / Divulgação

Um suspeito de assassinar a ex-companheira, a mãe e a prima dela foi preso nesta terça-feira (10) em Bento Gonçalves, na Serra. O crime foi cometido na última quinta-feira (5) em Arroio dos Ratos, na Região Metropolitana.

Conforme a Brigada Militar (BM), três homens armados, vestindo preto e dizendo ser da polícia, invadiram uma casa na Rua Adão de Medeiros, no bairro Alto da Bela Vista, por volta das 2h. Ainda de acordo com a corporação, as vítimas foram mortas na cozinha da residência.

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As vítimas foram identificadas como Núbia Maria Moreira Cardoso, 52 anos, Hellen Stefany Cardoso Azambuja, 24 (ex-companheira) e Kimberlyn Viegas Goulart, 16. Segundo o delegado Fabiano Berdichevski, Hellen e o ex-companheiro pertenciam a grupos criminosos diferentes e o triplo homicídio teria sido uma retaliação a ataques anteriores feitos pela facção da vítima.