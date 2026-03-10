Suspeito de matar a ex e duas pessoas da família dela em Arroio dos Ratos é preso na Serra

Um suspeito de assassinar a ex-companheira, a mãe e a prima dela foi preso nesta terça-feira (10) em Bento Gonçalves, na Serra. O crime foi cometido na última quinta-feira (5) em Arroio dos Ratos, na Região Metropolitana.
Conforme a Brigada Militar (BM), três homens armados, vestindo preto e dizendo ser da polícia, invadiram uma casa na Rua Adão de Medeiros, no bairro Alto da Bela Vista, por volta das 2h. Ainda de acordo com a corporação, as vítimas foram mortas na cozinha da residência.
As vítimas foram identificadas como Núbia Maria Moreira Cardoso, 52 anos, Hellen Stefany Cardoso Azambuja, 24 (ex-companheira) e Kimberlyn Viegas Goulart, 16. Segundo o delegado Fabiano Berdichevski, Hellen e o ex-companheiro pertenciam a grupos criminosos diferentes e o triplo homicídio teria sido uma retaliação a ataques anteriores feitos pela facção da vítima.
Outros dois homens, apontados como mandantes da execução, também foram alvos de mandados de prisão, mas eles já estão detidos no Complexo Prisional de Charqueadas.