Suspeito de atuar como agiota ameaça decapitar vítima; ele foi preso com drogas e armas

Homem foi preso no bairro Guarujá. Divulgação / Polícia Civil

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (31) por tráfico de drogas e posse de armas de fogo no bairro Guarujá, na zona sul de Porto Alegre. Ele também é investigado por atuar como agiota e cobrar dívidas com ameaças e agressões. O nome do homem não foi divulgado.

Em imagens, o suspeito aparece intimidando e agredindo uma mulher com coronhadas. Após a agressão, ele diz: "tem até amanhã ao meio-dia", indicando o que seria o prazo final para o pagamento da dívida. Em outro vídeo, o criminoso ameaça "decapitar" a vítima e entregar a cabeça aos familiares.

A prisão foi realizada por agentes da 2ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico (Denarc), após o recebimento de informações sobre tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e prática de agiotagem na região.

Investigação

Material apreendido pela polícia. Divulgação / Polícia Civil

Segundo o delegado Wesley Lopes, responsável pela delegacia, a apuração começou na segunda-feira (30), a partir de denúncias. Com base nas informações, os policiais passaram a monitorar o suspeito e solicitaram mandado de busca e apreensão para o endereço.

Durante a ação, foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 9 milímetros, ambos com numeração suprimida, além de munições. Os agentes também localizaram 15 tijolos de maconha, que somam 13 quilos, um veículo e quatro celulares.

O suspeito tem antecedentes por adulteração de veículo e, conforme a Polícia Civil, possui ligação com uma facção criminosa do bairro Bom Jesus.

Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Após os procedimentos, foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.