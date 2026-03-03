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Suspeito de agressão a músico Julio Reny é denunciado por lesão corporal grave

Laudos periciais e documentos médicos reunidos no inquérito confirmaram a gravidade das lesões, especialmente traumatismos oculares

Pâmela Rubin Matge

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