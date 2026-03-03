Suspeito de agressão a músico Julio Reny é denunciado por lesão corporal grave

Ícone do rock gaúcho, Julio Reny, 67 anos, ainda passa por tratamentos após a violência que sofreu. Jeff Botega / Agencia RBS

O homem suspeito de agredir o músico e ícone do rock gaúcho Julio Reny, 67 anos, em 8 de novembro do ano passado, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) por lesão corporal grave.

A denúncia foi apresentada nesta terça-feira (3) pela promotora de Justiça Rosélia Vasconcellos Brusamarelo, da 24ª Promotoria de Justiça Criminal, com base em inquérito policial instaurado pela Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso.

O nome do suspeito não foi divulgado pelo MP-RS nem pela polícia. A reportagem de Zero Hora apurou que trata-se de Sandro Ineu, ex-empresário do artista.

O inquérito havia sido concluído e remetido à Justiça no dia 9 de fevereiro.

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Conforme o MP, laudos periciais e documentos médicos reunidos no inquérito confirmaram a gravidade das lesões, especialmente traumatismos oculares, que resultaram em incapacidade para as atividades habituais por período superior a 30 dias, além da necessidade de cirurgias e acompanhamento médico contínuo.

Diante desses elementos, a promotora Rosélia Brusamarelo decidiu pela denúncia, reforçando "a atuação institucional do MP-RS na defesa da integridade física e da dignidade das pessoas idosas, bem como no enfrentamento a crimes praticados em contextos de convivência doméstica ou próxima".

Em nota, José Henrique Salim Schmidt, advogado que representa Julio Reny, informou que o músico "foi vítima de lesões corporais graves" e que "confia na Justiça e deixa de se manifestar sobre o teor do processo, em respeito ao segredo judicial decretado".

Relembre o caso

Conforme relatos dos familiares do roqueiro, o fato aconteceu depois que ele realizou um show no município de Viamão. As agressões, que incluíram pancadas com a estátua do Prêmio Açorianos, teriam acontecido por volta das 23h, assim que chegou em casa depois da apresentação.

Julio Reny teve as duas retinas descoladas por conta da violência que sofreu. Ele também ficou com escoriações nos braços e ferimentos na região da cabeça, pescoço e rosto, e foi submetido a um delicado tratamento dentário.

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Retorno aos palcos

Julio Reny voltará a se apresentar nesta quinta-feira (5), com um show no Bar Opinião.

A apresentação, que marca um novo capítulo na trajetória do artista, será o começo da turnê Oceano de Bondade, que teve o seu título inspirado nas inúmeras manifestações de apoio e carinho recebidas pelo cantor nos últimos meses. O show contará com sua banda completa e alguns convidados especiais.

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