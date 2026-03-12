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Suspeita de bomba bloqueia trecho da Avenida João Obino, em Porto Alegre

Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Brigada Militar foi acionado

Ian Tâmbara

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Júlia Ozorio

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