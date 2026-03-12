Suspeita de bomba bloqueia trecho da Avenida João Obino, em Porto Alegre

Uma ameaça de artefato explosivo no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, bloqueou um trecho da Avenida João Obino, entre entre as avenidas Guaporé e Carlos Gomes, nesta quinta-feira (12). O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Brigada Militar foi acionado. O perímetro foi liberado por volta das 20h, após cerca de uma hora e meia de mobilização.

Um policial do grupo, que estava usando um macacão antibombas, realizou raio X do objeto para verificar se era um explosivo. O resultado deu inconclusivo, e o material foi colocado dentro de uma caixa de proteção para ser levado a um local seguro para passar por mais testes e a tentativa de desarme.

Leia Mais Temporal com vento forte e granizo atinge Porto Alegre; veja vídeo

— Esse artefato suspeito, vai passar agora por uma análise dentro do batalhão de operações especiais. Ele vai para uma análise mais detalhada e vai ser feita uma decomposição (destruição) desse material. A partir daí nós teremos uma análise do que realmente se tratava — explicou o comandante Márcio Luiz da Costa Limeira, do Comando do Policialmente da Capital.

De acordo com nota da BM (leia abaixo a íntegra), a ação teve início após uma denúncia anônima informar a presença de um objeto suspeito preso a um poste, descrito como cilíndrico, com fitas enroladas e um fio aparente. A polícia ainda não sabe qual a origem do artefato.

Vizinhos acompanham das janelas e sacadas

O caso despertou curiosidade dos moradores do entorno, que ficaram nas suas janelas e sacadas acompanhando a ação policial. Pessoas também vieram de ruas próximas para assistir o trabalho das autoridades.

Leia Mais Crime da mala: defesa de Ricardo Jardim deve pedir exame de sanidade mental e aponta DNA de terceira pessoa

— É a primeira vez que eu vejo uma situação dessa aqui. A gente fica preocupado. Não sabemos o que é, do que se trata. Parei aqui para tentar entender o que era. A ação da polícia chama a atenção e saber que pode ser um explosivo nos deixa mais tenso ainda — contou Evandro Cardoso, 38 anos, estava saindo do trabalho quando se deparou com o isolamento da avenida.

Nota da Brigada Militar

"Na tarde desta quarta-feira (12), a Brigada Militar está atendendo uma ocorrência envolvendo a suspeita de um artefato explosivo na Avenida João Obino, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre.

A ação teve início após uma denúncia anônima informar a presença de um objeto suspeito preso a um poste, descrito como cilíndrico, com fitas enroladas e um fio aparente. Uma guarnição foi despachada via COPOM para averiguar a situação.

Os policiais localizaram o objeto e realizaram imediatamente o isolamento da área, adotando os protocolos de segurança para preservar a integridade de moradores e pedestres que circulavam pela região.

Equipes especializadas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foram acionadas e estão se deslocando/atuando no local para realizar a avaliação técnica do material e os procedimentos necessários.

Outros órgãos de apoio também foram mobilizados para auxiliar na ocorrência.

A ocorrência segue em atendimento e a natureza do objeto ainda será confirmada pelas equipes especializadas."