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Só um a cada cinco municípios do RS tem políticas formais de combate à violência contra a mulher, mostra pesquisa do TCE

Levantamento foi feito por meio de questionário enviado a todas as prefeituras do Estado no segundo semestre de 2025

Paulo Rocha

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