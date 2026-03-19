Segurança

De crianças a idosas
Notícia

Sete casos por dia: importunação sexual aumenta no RS e tem maioria das vítimas mulheres

Técnico de enfermagem foi preso nesta semana em Porto Alegre, por suspeita deste crime contra 14 colegas

Leticia Mendes

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