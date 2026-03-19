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"Sentem o cheiro mesmo quando não há vestígio visível": como cães auxiliam nas buscas por desaparecidos em Cachoeirinha

Animais são treinados para identificar tanto pessoas vivas quanto a detecção de restos mortais

Pâmela Rubin Matge

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