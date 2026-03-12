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Secretário de Segurança do Maranhão é exonerado após delegada denunciar assédio

Durante uma reunião, Maurício Martins teria feito uma série de comentários sobre a aparência física da policial Viviane Fontenelle - única mulher presente na ocasião

Agência Brasil

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