Segurança

Violência doméstica
Notícia

RS ultrapassa mil agressores de mulheres monitorados com tornozeleira eletrônica

Vítimas com medida protetiva recebem celular que emite alerta em caso de aproximação do homem. Não há caso de feminicídio consumado no Estado no qual a mulher estivesse inserida nesse programa de proteção

Leticia Mendes

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