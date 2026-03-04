Segurança

Pesquisa
Notícia

RS lidera casos de feminicídio no sul do Brasil entre 2021 e 2025

Estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta terça, mostra evolução, padrões e desigualdades territoriais da violência contra a mulher

Pâmela Rubin Matge

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS