RS lidera casos de feminicídio no sul do Brasil entre 2021 e 2025

Na semana do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) publicou uma pesquisa inédita com dados preocupantes. É o Retrato dos Feminicídios. O levantamento mostra que, somente em 2025, foram 1.568 mulheres vítimas de feminicídio no Brasil, crescimento de 4,7% em relação ao ano anterior e de 14,5% em relação a 2021.
O estudo também mostra que, entre 2021 e 2025, o Rio Grande do Sul foi o Estado com o maior número de feminicídios da Região Sul, respondendo por 38,8% das mortes. Foram 444 casos no Estado, frente a 429 ocorrências no Paraná e 272 em Santa Catarina.
Considerando a população de cada Estado, RS e PR somaram 1,4 feminicídio a cada 100 mil mulheres em 2025, enquanto, em SC, o índice foi de 1,3 caso por 100 mil mulheres.
— É um retrato com base no registro da Polícia Civil e que pode mudar e até aumentar — afirma Samira Bueno, socióloga e diretora executiva do FBSP.
Ela se refere aos casos em que pode haver uma reinterpretação legal dos fatos ou ainda de mulheres feridas e hospitalizadas até a data do levantamento, mas que podem vir a óbito.
A propósito, segundo a socióloga, algumas polícias ainda têm dificuldade em identificar crimes e enquadrá-los como feminicídio. Bases estatísticas sólidas são fundamentais para a aplicação de políticas públicas, segundo a especialista.
Metade das mortes em pequenas cidades
Desde a tipificação da lei do feminicídio, em março de 2015, ao menos 13.703 mulheres já foram assassinadas em razão do gênero no país. Os dados da pesquisa também indicam o perfil das vítimas e dos territórios em que aconteceram os crimes.
Mulheres negras são a maioria das vítimas de feminicídio (62,6%). Em geral, os assassinatos em razão do gênero acontecem dentro de casa e são cometidos por companheiros ou ex-companheiros. Facas e machados são os instrumentos mais utilizados nas mortes.
— É o que o agressor encontra em casa — explica Samira.
Violência contra a mulher
Dos feminicídios analisados no período, 50% foram em cidades pequenas — municípios com menos de 100 mil habitantes — onde, via de regra, não há ou são raras as delegacias especializadas ou abrigos para mulheres.
— Em uma cidade com 20 mil habitantes, todo mundo se conhece. Quando uma mulher vai a uma delegacia, isso gera um nível de exposição. Em cidades pequenas, os laços são diferentes — explica Samira, referindo que, além da violência, essas são dificuldades que vítimas podem sofrer.
No Brasil, segundo os dados divulgados pelo FBSP, 13,1% das vítimas tinham medida protetiva. O RS tem índice semelhante: 12,5%. Os números são do ano de 2024.
— A maior pena do Código Penal é o feminicídio. A fiscalização das medidas protetivas de urgência é (responsabilidade) do Executivo: das guardas municipais, polícias militares. As forças de segurança falharam. O problema não é a lei — pontua Samira.
Prevenção
A origem das violências tem atravessamento cultural. Neste ponto, romper o padrão para que aspectos misóginos e machistas não sejam naturalizados é um dever social compartilhado, alerta a representante do FBSP. A problemática de crimes de gênero requer, segundo Samira Bueno, acolhimento à vítima, fiscalização, responsabilização do agressor e educação para a prevenção. Isso inclui projetos sociais e trabalho dentro das escolas, desde a primeira infância.
Em um segundo momento, é necessário pensar no que se pode fazer diante de perfis de agressores, sejam eles autores de feminicídio ou de outras violências contra suas companheiras.
— Ele vai ser preso. Aí, vai sair do presídio. Ou ele vai atrás dessa mulher, ou ele vai arrumar outra. Vai ser violento também, porque é assim que ele aprendeu a se relacionar. Na prática, ainda punindo, a gente não está resolvendo o problema. Esse é um comportamento que está entranhado — analisa Samira.
O governo do RS divulgou nota em que "reafirma o seu compromisso com a sociedade gaúcha pela diminuição da violência contra a mulher", citando medidas adotadas para combater a violência de gênero. Entre elas, estão a reecriação da Secretaria da Mulher, o lançamento de campanhas educativas, a assinatura de termos de cooperação com outras instituições, além de outras medidas.
🚨Como pedir ajuda
Brigada Militar – 190
- Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.
Polícia Civil
- Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.
- Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).
- As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.
Delegacia Online
- É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.
Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180
- Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.
Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556
- Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).
Centros de Referência de Atendimento à Mulher
- Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.
Ministério Público do Rio Grande do Sul
- O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende o cidadão em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.
- Neste espaço, é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Para mais informações clique neste link