RS lidera casos de feminicídio no sul do Brasil entre 2021 e 2025

Estado registrou 444 mortes decorrentes de feminicídio entre 2021 e 2025, segundo FBSP. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Na semana do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) publicou uma pesquisa inédita com dados preocupantes. É o Retrato dos Feminicídios. O levantamento mostra que, somente em 2025, foram 1.568 mulheres vítimas de feminicídio no Brasil, crescimento de 4,7% em relação ao ano anterior e de 14,5% em relação a 2021.

O estudo também mostra que, entre 2021 e 2025, o Rio Grande do Sul foi o Estado com o maior número de feminicídios da Região Sul, respondendo por 38,8% das mortes. Foram 444 casos no Estado, frente a 429 ocorrências no Paraná e 272 em Santa Catarina.

Considerando a população de cada Estado, RS e PR somaram 1,4 feminicídio a cada 100 mil mulheres em 2025, enquanto, em SC, o índice foi de 1,3 caso por 100 mil mulheres.

— É um retrato com base no registro da Polícia Civil e que pode mudar e até aumentar — afirma Samira Bueno, socióloga e diretora executiva do FBSP.

Leia Mais Polícia resgata jovem em cárcere privado em Bagé

Ela se refere aos casos em que pode haver uma reinterpretação legal dos fatos ou ainda de mulheres feridas e hospitalizadas até a data do levantamento, mas que podem vir a óbito.

A propósito, segundo a socióloga, algumas polícias ainda têm dificuldade em identificar crimes e enquadrá-los como feminicídio. Bases estatísticas sólidas são fundamentais para a aplicação de políticas públicas, segundo a especialista.

Metade das mortes em pequenas cidades

Desde a tipificação da lei do feminicídio, em março de 2015, ao menos 13.703 mulheres já foram assassinadas em razão do gênero no país. Os dados da pesquisa também indicam o perfil das vítimas e dos territórios em que aconteceram os crimes.

Mulheres negras são a maioria das vítimas de feminicídio (62,6%). Em geral, os assassinatos em razão do gênero acontecem dentro de casa e são cometidos por companheiros ou ex-companheiros. Facas e machados são os instrumentos mais utilizados nas mortes.

— É o que o agressor encontra em casa — explica Samira.

Dos feminicídios analisados no período, 50% foram em cidades pequenas — municípios com menos de 100 mil habitantes — onde, via de regra, não há ou são raras as delegacias especializadas ou abrigos para mulheres.

— Em uma cidade com 20 mil habitantes, todo mundo se conhece. Quando uma mulher vai a uma delegacia, isso gera um nível de exposição. Em cidades pequenas, os laços são diferentes — explica Samira, referindo que, além da violência, essas são dificuldades que vítimas podem sofrer.

No Brasil, segundo os dados divulgados pelo FBSP, 13,1% das vítimas tinham medida protetiva. O RS tem índice semelhante: 12,5%. Os números são do ano de 2024.

— A maior pena do Código Penal é o feminicídio. A fiscalização das medidas protetivas de urgência é (responsabilidade) do Executivo: das guardas municipais, polícias militares. As forças de segurança falharam. O problema não é a lei — pontua Samira.

Prevenção

A origem das violências tem atravessamento cultural. Neste ponto, romper o padrão para que aspectos misóginos e machistas não sejam naturalizados é um dever social compartilhado, alerta a representante do FBSP. A problemática de crimes de gênero requer, segundo Samira Bueno, acolhimento à vítima, fiscalização, responsabilização do agressor e educação para a prevenção. Isso inclui projetos sociais e trabalho dentro das escolas, desde a primeira infância.

Leia Mais Como identificar sinais de violência e abuso? Termômetro mostra índice de perigo que as mulheres correm

Em um segundo momento, é necessário pensar no que se pode fazer diante de perfis de agressores, sejam eles autores de feminicídio ou de outras violências contra suas companheiras.

— Ele vai ser preso. Aí, vai sair do presídio. Ou ele vai atrás dessa mulher, ou ele vai arrumar outra. Vai ser violento também, porque é assim que ele aprendeu a se relacionar. Na prática, ainda punindo, a gente não está resolvendo o problema. Esse é um comportamento que está entranhado — analisa Samira.

O governo do RS divulgou nota em que "reafirma o seu compromisso com a sociedade gaúcha pela diminuição da violência contra a mulher", citando medidas adotadas para combater a violência de gênero. Entre elas, estão a reecriação da Secretaria da Mulher, o lançamento de campanhas educativas, a assinatura de termos de cooperação com outras instituições, além de outras medidas.

🚨Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul