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Violência doméstica
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RS anuncia R$ 71 milhões em programa de proteção às mulheres; Estado terá mais 3 mil tornozeleiras para agressores

Ações foram divulgadas pelo governador Eduardo Leite nesta terça-feira, no Palácio Piratini 

Leticia Mendes

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