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Revogada prisão de empresários suspeitos de usar laranjas no comando de empresas que teriam fraudado licitações

Carlos Alberto Serba Varreira e Renato Carlos Walter tinham sido presos em setembro do ano passado durante a Operação Laranjal 2

Adriana Irion

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