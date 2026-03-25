Segurança

Crime de 2008
Notícia

Réu por morte de mulher grávida vai a júri nesta quinta-feira em Alegrete

Homem responde por homicídio qualificado e aborto sem consentimento. Acusado chegou a ser condenado em 2011, mas júri foi anulado

Maria Stolting

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