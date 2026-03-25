Réu por morte de mulher grávida vai a júri nesta quinta-feira em Alegrete

Dezoito anos após o crime, um homem será julgado pelo assassinato de uma grávida e por aborto. O julgamento de Itaguassu Borges Pinheiro, réu pela morte de Schana Pianesso, está previsto para acontecer no Tribunal do Júri de Alegrete, na Fronteira Oeste. A sessão está marcada para esta quinta-feira (26), às 9 horas.

Pinheiro já havia sido condenado em júri anterior, realizado em 2011. Contudo, o julgamento foi anulado. A defesa do réu apontou, na época, nulidades no processo.

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O homem responde por homicídio qualificado e aborto provocado sem o consentimento da gestante. A Lei do Feminicídio, que tipifica o assassinato de mulheres cometido em razão do gênero, foi criada posteriormente, em 2015.

Relembre o caso

A vítima desapareceu em julho de 2008, depois de sair de casa para encontrar o acusado, em Alegrete. Meses depois, o corpo de Schana foi localizado em uma área de matagal próxima à BR-290, em avançado estado de decomposição. O corpo apresentava sinais de violência, como fraturas no crânio e na mandíbula.

Conforme a acusação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), Pinheiro era casado na época e mantinha um relacionamento extraconjugal com a vítima, que engravidou do réu.

Segundo a denúncia, após descobrir a gestação, o réu passou a pressionar a mulher para interromper a gravidez e, diante da recusa dela, teria cometido o homicídio.

Procurada por Zero Hora, a defesa do réu, representada pelo advogado Jader Marques, optou por não se manifestar sobre o julgamento neste momento. O espaço segue aberto.

🚨Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul