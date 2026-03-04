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Réu por estupro, cárcere privado e violência psicológica, professor de Direito é levado para a Penitenciária de Canoas

Prisão preventiva de Conrado Paulino da Rosa, 41 anos, foi mantida para não ameaçar a tramitação livre do processo, que está em segredo de Justiça, segundo magistrada

Leticia Mendes

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