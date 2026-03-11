Jogador foi campeão do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) em 2020 e 2021. @titanlol1 / Reprodução

Alexandre “TitaN” Lima, 25 anos, jogador profissional de League Of Legends, está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de crimes sexuais contra ao menos três vítimas. Entre elas, segundo as denúncias apresentadas às autoridades, está uma adolescente de 16 anos. As informações são do g1.

TitaN é um dos nomes mais conhecidos do cenário competitivo brasileiro de League of Legends. Pentacampeão do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL), ele construiu uma carreira de destaque no eSports e se tornou uma das principais referências da modalidade no país.

De acordo com a polícia, as investigações começaram após denúncias que apontam suspeitas de estupro de vulnerável, divulgação de pornografia e importunação sexual. As acusações foram levadas às autoridades por Gabriela Ramos Zambrozuski, ex-namorada de Alexandre.

Denúncias registradas

Em depoimento registrado em boletim de ocorrência no último domingo (8), Gabriela afirmou que manteve relacionamento com ele por cerca de um ano e decidiu encerrar a relação após tomar conhecimento de supostas práticas criminosas atribuídas ao jogador.

Uma das denúncias envolve uma adolescente de 16 anos que teria sido contatada por Alexandre pelo Instagram. No diálogo, o jogador teria perguntado a idade da adolescente, questionado se ela já havia perdido a virgindade e sugerido que ela fosse até sua residência.

Ainda de acordo com o registro policial, ele teria enviado, sem solicitação, uma fotografia em que aparecia apenas de cueca.

Alexandre também foi acusado de estupro de vulnerável. Segundo o depoimento, uma jovem relatou que estava desacordada após ingerir bebida alcoólica quando acordou com Alexandre introduzindo o dedo em suas partes íntimas.

Após a repercussão das denúncias, ao time de e-sports paiN Gaming anunciou o desligamento do jogador.

“A paiN Gaming informa o desligamento de Alexandre ‘TitaN’ Lima da organização. Como instituição, pautamos nossas decisões por princípios e pela responsabilidade que carregamos com a nossa história, com a comunidade e com tudo que a paiN representa”, afirmou a equipe em nota.

Quem é TitaN

Nascido em 1999 em Manaus, Alexandre Lima iniciou sua trajetória nos jogos eletrônicos ainda na infância. O contato com o League of Legends começou por influência do pai, de quem também herdou o apelido TitaN.

O desempenho no cenário competitivo da capital amazonense chamou a atenção de equipes de maior projeção no país. Em 2017, ele deixou a casa onde morava com a família para se mudar para São Paulo após ser convocado pela equipe KaBuM! para disputar o Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL).

No ano seguinte, Alexandre ajudou a equipe a conquistar dois títulos da principal competição nacional.

Ao longo da carreira, também atuou pela IDM Gaming e se consolidou na RED Canids, equipe pela qual foi campeão do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) em 2020 e 2021. Nesse período, também representou o Brasil em torneios internacionais.

Em 2023, foi contratado pela paiN Gaming, uma das maiores organizações de esportes eletrônicos do país. Pela equipe, conquistou em 2024 o quinto título brasileiro da carreira.

No mesmo ano, foi eleito o melhor jogador de League of Legends do país no Prêmio eSports Brasil.