Quem é o cantor de banda de rock que foi preso após ser condenado por estupro em SC

Fernando Kruscinscki foi preso na última quarta-feira (20). Divulgação / Isadora Manerich

O cantor Fernando Kruscinscki, vocalista da banda de pop rock nacional Uniclãs, foi preso na última quarta-feira (18) em Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, após condenação por estupro. As informações são do g1.

Segundo a Polícia Civil, ele recebeu pena de sete anos de prisão em regime semiaberto. A defesa afirmou, em nota, que adota medidas judiciais para tentar reverter a condenação, com apresentação de novos elementos de prova e possível revisão do processo.

A prisão do cantor foi realizada em ação conjunta das polícias Civil e Militar, em cumprimento a mandado definitivo expedido pela Vara Criminal da Comarca de Tijucas. Ele foi localizado no Centro de Porto Belo e não apresentou resistência.

Segundo a Polícia Civil, a condenação já transitou em julgado, sem possibilidade de recurso. Após a detenção, ele foi levado à delegacia e, depois, encaminhado ao Presídio Regional de Tijucas.

O pronunciamento da Uniclãs

Em nota no Instagram, a banda afirmou repudiar qualquer forma de violência, especialmente contra a mulher. (veja a nota da banda e da defesa do cantor abaixo)

O que disse a defesa do cantor

"A defesa técnica de Fernando Krucinski, em razão da matéria recentemente veiculada por meio de imprensa local, vem a público prestar os seguintes esclarecimentos:

Inicialmente, cumpre destacar que as informações divulgadas apresentam narrativa conforme consta na acusação e no processo, carecendo de contextualização adequada quanto ao trâmite processual e às circunstâncias que envolvem o caso.

O Sr: Fernando Krucinski foi condenado em processo no qual não houve o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, tendo sido decretada sua revelia, circunstância que, por si só, compromete a formação de um juízo condenatório seguro, sobretudo em matéria de elevada gravidade.

Ressalta-se, ainda, que há elementos relevantes que não foram considerados na divulgação pública, dentre eles declarações formais de familiares diretos e pessoas próximas, as quais afirmam, de forma categórica, a inexistência dos fatos narrados na acusação. Tais elementos já estão sendo devidamente reunidos e serão oportunamente submetidos ao crivo do Poder Judiciário.

Importante consignar que a suposta vítima, hoje falecida, chegou a restabelecer convivência com o Sr. Fernando após os fatos mencionados, o que constitui circunstância relevante e que demanda análise aprofundada no contexto probatório.

A defesa informa que já está adotando todas as medidas judiciais cabíveis para reverter a condenação, inclusive com a apresentação de novos elementos de prova e eventual revisão do processo, a fim de assegurar o devido processo legal e a correta apuração dos fatos.

Por fim, ressalta-se que a divulgação de informações incompletas ou potencialmente distorcidas pode causar danos irreparáveis à honra e à imagem do acusado.

A defesa reafirma seu compromisso com a verdade real e com a plena observância das garantias constitucionais".