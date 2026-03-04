Quem é José Dumont, ator preso por estupro de vulnerável 

José Dumont foi preso pela primeira vez em 2022. Sua última novela foi "Nos Tempos do Imperador". Paulo Belote / Globo,Divulgação

O ator José Dumont, 75 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (4) no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado para cumprimento de mandado de prisão decorrente da condenação de José, em 2023, pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo registros policiais, em 2022 o artista levou um menino de 11 anos, filho de uma ambulante que vendia cuscuz na porta do prédio onde ele morava, até seu apartamento. Moradores denunciaram a situação e relataram que a criança já teria ido outras vezes ao imóvel.

Anteriormente, câmeras de segurança de um prédio captaram o ator dando beijos na boca e trocando carícias íntimas com um outro adolescente, de 12 anos.

Segundo a polícia, Dumont se aproveitou do prestígio e reconhecimento nacional da carreira para se aproximar do jovem, que era seu fã, oferecendo-lhe presentes e ajuda financeira.

Isso foi o estopim para a prisão em flagrante de José no dia 15 de setembro de 2022, quando morava no Catete. Durante as buscas, as autoridades encontraram 240 fotos e vídeos de pornografia infantil armazenados em seu computador e celular.

A pena, fixada em nove anos e quatro meses de prisão, foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 2023.

Com o esgotamento dos recursos no TJ-RJ, Dumont foi encaminhado ao sistema prisional do Estado, onde ficará a disposição da Justiça.

Quem é José Dumont

Nascido em 1950 na cidade de Belém, na Paraíba, Dumont construiu trajetória de quatro décadas de carreira no cinema, televisão e teatro. Ele iniciou a carreira artística no cinema, em 1977, ao interpretar Severino em Morte e Vida Severina.

Na televisão, ganhou projeção nacional ao viver Gil Marruá na primeira versão de Pantanal, exibida na década de 1990. Também participou de produções como América, Terra Nostra, A História de Ana Raio e Zé Trovão e Mandacaru.

Seu trabalho mais recente foi como o coronel Eudoro Mendes em Nos Tempos do Imperador, exibida em 2021.