Segurança

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Notícia

Quatro PMs são condenados em caso envolvendo tortura, cárcere privado e invasão de domicílio em Porto Alegre

Além de penas que variam de quatro a 13 anos de prisão, foi determinada a expulsão de todos eles da Brigada Militar

Airton Lemos

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