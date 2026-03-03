Segurança

Entre 2013 e 2025
Notícia

Professor de Direito vira réu por estupro, cárcere privado e violência psicológica  

Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra Conrado Paulino da Rosa, que reúne 12 fatos envolvendo 10 mulheres. Ele está preso preventivamente

Kyane Sutelo

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