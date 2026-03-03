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Professor de Direito preso por crimes sexuais passa por audiência de custódia nesta terça-feira

A prisão é resultado de um recurso do Ministério Público, por decisão da desembargadora Naele Ochoa Piazzeta, da 8ª Câmara Criminal

Paulo Rocha

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