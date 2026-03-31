Professor aposentado foi morto em Imbé após dar carona a desconhecido, diz polícia

BM conseguiu localizar o corpo de Hoffmeister após suspeito confessar o crime. Divulgação / Brigada Militar

A Polícia Civil avançou nas investigações da morte do professor aposentado José Álvaro Hoffmeister, de 68 anos, desaparecido desde a madrugada de sábado (28) e encontrado morto nesta segunda-feira (30) em Imbé, no Litoral Norte. De acordo com o delegado Alexandre Souza, da Delegacia de Tramandaí e responsável pelo caso, a vítima foi sequestrada após dar carona a um homem desconhecido.

Em entrevista ao programa Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha, o delegado afirmou que Hoffmeister foi em um baile buscar funcionários do local na madrugada de sábado. O professor aposentado trabalhava como motorista de aplicativo e costumava fazer o trajeto com frequência. No local, uma pessoa pediu carona e entrou também no carro junto com os funcionários. A polícia acredita que foi nesse momento em que ele foi sequestrado.

— O autor falou que estava sem dinheiro e solicitou ali que ele pudesse dar uma carona pra ele. Ele acabou concedendo essa carona junto com as outras pessoas. Essas outras pessoas foram deixadas antes do autor, e depois o autor levou ele para um terreno baldio e acabou matando a vítima, estrangulado com a própria camisa — disse o delegado.

Ainda não se sabe se o criminoso tinha ligação com os passageiros ou até mesmo com o professor. Familiares da vítima buscaram a polícia no domingo para comunicar o desaparecimento. Na segunda-feira, a polícia identificou compras realizadas com o cartão do aposentado e flagrou o veículo que ele usava circulando pelo centro de Imbé. A Brigada Militar conseguiu abordar um casal, um homem de 20 anos e uma mulher de 25, dentro do Kwid que era do professor.

Com o homem de 20 anos, foram encontrados os cartões da vítima. Durante a abordagem ele confessou o crime e indicou onde estava o corpo. O casal já havia sido preso em setembro do ano passado por furto e arrombamento em uma residência e tinham outros antecedentes criminais.