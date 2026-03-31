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Professor aposentado foi morto em Imbé após dar carona a desconhecido, diz polícia

Casal foi abordado rodando com o carro da vítima; homem confessou o crime e a companheira terá participação investigada

Gabriel Dias*

Estagiário da Rádio Gaúcha

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