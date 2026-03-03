Segurança

Venâncio Aires
Notícia

Primeiro condenado por feminicídio no RS é preso pela terceira vez após descumprir medida protetiva

Júlio César Kunz, 46 anos, teria violado  ordens judiciais ao se aproximar e intimidar a vítima em fevereiro deste ano

Gabriel Dias*

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