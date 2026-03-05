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Presos esperam transferência em celas e viaturas no Palácio da Polícia, em Porto Alegre

Nesta quinta-feira (5), havia 631 presos no Nugesp, cuja capacidade de 708 vagas já está praticamente comprometida com o deslocamento de outros detidos

Leticia Mendes

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